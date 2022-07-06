انت الان تتابع خبر الذهب يتراجع 70 قرشا للغرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 70 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، فقد تراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط إلى 36.3 دينارا، والشراء إلى 34.8 دينارا.

كما تراجع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.8 دينارا، والشراء إلى 40.1 دينارا، أيضا تراجع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 32.3 و29.3 دينارا على التوالي.