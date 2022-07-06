تراجع أسعار الذهب عالميا

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رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في 7 أشهر، بفعل صعود الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1,760.06 دولار الأدنى منذ كانون الأول 2021، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,765.35 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,772.84 دولار.

وفقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 2.4 بالمئة، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 13 حزيران الماضي، بفعل قوة الدولار.