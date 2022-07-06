انت الان تتابع خبر تهافت على شراء الذهب.. وهذا سعر الليرة الرشادية والإنجليزية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الأربعاء،:"ان هناك طلب جيد على الذهب بالسوق المحلية بالوقت الحالي للاستفادة من انخفاض الأسعار".

وأشار إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 258 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 36.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 42.80 و 32.30 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى بعد ظهر الأربعاء عند 1765 دولارا للأونصة الواحدة.



