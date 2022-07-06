انت الان تتابع خبر الشمالي: لا نية لوضع سقوف سعرية للزيوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي بأنه لا نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا بسبب أسعارها المعقولة محليا.

وأوضح عبر تلفزيون المملكة أن الوزارة ستتدخل بفرض سقوف سعرية إذا وجدنا ارتفاعا غير مبرر.

وتابع: "لا ننكر ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المطاعم الشعبية لكن هوامش الربح معقولة ولن يتم رفع الأسعار".

وشدد أن زيادة الأسعار على المواطن مرفوضة جملة وتفصيلا.

وعن مخزون القمح والشعير في الأردن كشف الشمالي أن القمح يكفي لـ14 شهرا والشعير لـ10 أشهر.