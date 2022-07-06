مال وأعمال

جونسون يعين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية بدلا من ريشي سوناك…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جونسون يعين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية بدلا من ريشي سوناك… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:11 مساءً - وكالات – عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناظم الزهاوي وزيرا للمالية، يوم الثلاثاء، بدلا من ريشي سوناك، الذي استقال في وقت سابق اليوم.

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وكان الزهاوي، وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، وزيرا للتعليم، كما حظي بعضو البرلمان البريطاني في عام 2010.

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وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا بينما كان يشغل منصب وزير الدولة للأعمال.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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