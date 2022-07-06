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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جونسون يعين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية بدلا من ريشي سوناك… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:11 مساءً - وكالات – عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناظم الزهاوي وزيرا للمالية، يوم الثلاثاء، بدلا من ريشي سوناك، الذي استقال في وقت سابق اليوم.
وكان الزهاوي، وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، وزيرا للتعليم، كما حظي بعضو البرلمان البريطاني في عام 2010.
وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا بينما كان يشغل منصب وزير الدولة للأعمال.
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