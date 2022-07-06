انت الان تتابع خبر تراجع مفاجئ في أسعار الذهب.. سعر الذهبي بيع وشراء اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم، تراجعا جديدا في الأسعار بعد الانخفاضات التي سجلتها في اليومين الماضيين، بعد أن شهدت انخفاضا كبيرا في المعدن الأصفر، بدأ منتصف مايو 2022 حتى مرور يوم، ونواصل معكم في نشر أسعار الذهب المعلنة والقادمة للتداول في سوق المعدن الأصفر المصري لعدة أيام الشهر الماضي في مايو 2022 وحتى اليوم الأربعاء 6-7-2022.

بلغت أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2022 24 قيراطًا 1120 جنيهًا و 24 قيراطًا 1115 جنيهًا بالإضافة إلى زيادة قدرها 45 جنيهاً للجرام حتى الإصدار، هذا وقد سجل الذهب عيار 21 في مصر، الأربعاء 7 يونيو 2022، 920 جنيها للشراء و 21 قيراطا سجل 910 للبيع، وضع 40-60 جنيها للجرام، وذلك بالإضافة إلى تسجيل 18-845 قيراط (شراء) و 18 قيراط (بيع) 835، هناك زيادة 80-120 جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 14 ثابت عند حوالي 610 جنيهات والجنيه الذهب 8000 جنية، فضلاً عن أن الذهب يعد من أفضل الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء الدول.

اسعار الذهب فى مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 هو 1120 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 هو 920 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 قيراطًا حوالي 845 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 قرابة 610 جنيهات.

سعر جنيهات الذهب ثابت عند 8000 جنيه.

أسعار الذهب في الولايات المتحدة الأربعاء 7 يونيو 2022

سعر الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة 56.65.

سعر الذهب الأمريكي 21 قيراط -49.57

سعر الذهب عيار 18 في الولايات المتحدة 42.49.

سعر الذهب الأمريكي 14 قيراط -33.04

أوقية -1761.96