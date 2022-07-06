انت الان تتابع خبر خراب بيوت للتجار .. مفاجأة جديدة في أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في جميع محافظات مصر بدون مشال .. حديد عز واكل السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الحديد والأسمنت اليوم، لقد شهد السوق المحلي استقرار في أسعار مواد البناء الفترة الماضية وخاصة خلال نهاية الأسبوع الجاري، و مع بداية شهر يوليو لعام 2022. فأننا نجد ان أسعار الحديد شهدت ارتفاعا خفيفا بينما شهد الأسمنت ثباتًا واستقرارًا ، وهذا تبعا الي التحديث اليومي لبوابة الأسعار المحلية التي تختص مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ومن المعروف أن تحديد الاسعار يأتي اولا تحت قانون العرض والطلب حيث تزاد الاسعار كلما ازداد الطلب بالمقارنة بحجم المعروضات من نفس الطلب .

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 نجد ان التعاملات في مصر الخاصة بالبناء تقوم بإنتاج ما يقارب علي 7.9 مليون طن من الحديد ، وايضا يتم إنتاج حوالي 3.5 مليون طن من البيليت ، وهذه الاسعار قد وصلت إلينا من مصادر مسؤولة من الغرفة الصناعية بالمعادن ، حيث أنه تم تسجيل ارتفاعا طفيفا داخل السوق في مصر، وهذا نتيجة التغير في سعر صرف الدولار بيع وشراء في البنوك المصرية الثلاثاء 28-6-2022، حتى الأربعاء 29-6-2022، الذي ثبت عنده سعر الصرف ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهذا بسبب وجود اجازة أسبوعية . سعر الحديد اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022: سعر طن حديد عز 18.170 ألف جنيه للطن من المصنع .

سعر حديد بشاي 18.100 ألف جنيه للطن .

سعر حديد السويس للصلب 18.070 ألف جنيه للطن .

سعر حديد المصريين 18.070 ألف جنيه للطن.

سعر حديد سرحان 17 ألف جنيه للطن .

سعر حديد عطية 18 ألف جنيه للطن .

سعر حديد العشري 18 ألف جنيه للطن . سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 :- أسمنت العربية المسلح وصل سعره الي 1178 جنيها للطن .

وسعر أسمنت النصر 1200 جنيه للطن .

أما عن أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن .

وسعر أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن .

وسعر أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن .

وأسمنت سيناء وصل إلي 1200 جنيه للطن .

وسعر أسمنت السويس 1260 جنيها للطن .