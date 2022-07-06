إدارة معلومات الطاقة: تراجع الطلب الأمريكي على النفط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، انخفاض الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة في أبريل إلى حوالي 20 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير أن تلك المستويات هي الأقل منذ يناير.

كما أشارت البيانات إلى انخفاض الطلب على بنزين السيارات عند 8.8 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ فبراير.