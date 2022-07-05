بشرى سارة حول أسعار النفط عالميا

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رياض - احمد صلاح - تسارع انخفاض سعر النفط، الثلاثاء، مع فقدان خام برنت لبحر الشمال 10% تقريبًا وانزلاق نظيره الأميركي - خام غرب تكساس - دون عتبة 100 دولار الرمزية للبرميل، للمرة الأولى منذ شهرين تقريبًا.

وبسبب المخاوف من الركود، تراجع خام برنت، المؤشر القياسي للذهب الأسود في أوروبا، بنسبة 9.63% إلى 102,57 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.75% إلى 98.94 دولارًا للبرميل نحو الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في سويسكوت، ايبيك أوزكارديسكايا، لوكالة فرانس برس إن "مخاوف الركود تقلل من توقعات الطلب على النفط وتدفع الاسعار للانخفاض".

وفي حال حدوث ركود، يشير محللو سيتي إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، ثم إلى 45 دولارًا في غياب تدخل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +).

(فرانس برس)