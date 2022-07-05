ارخصها الباذنجان والبندورة.. اسعار الخضار والفواكه اليوم

انت الان تتابع خبر ارخصها الباذنجان والبندورة.. اسعار الخضار والفواكه اليوموالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3215 طنا، منها 2279 طن خضار، و743 طن فواكه و193طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر كيلو غرام الباذنجان الأسود العجمي بين 7 و 15 قرشا، والبصل الناشف بين 15و 25 قرشا، والبطاطا بين 20 و 30 قرشا، والبندورة بين 8 و 18قرشا، والجزر بين 15و 30 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 20 و 40 قرشا، والكوسا بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 50 و 70 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 70 قرشا.