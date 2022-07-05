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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقالة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: لا يمكن الاستمرار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:10 مساءً - وكالات – تقدم وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، باستقالته، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه “توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكنه الاستمرار على هذا النحو”.
وقال سوناك، في خطاب الاستقالة: “استعدادا لخطابنا المشترك المقترح حول الاقتصاد الأسبوع المقبل، أصبح من الواضح الآن أن مناهجنا مختلفة بشكل أساسي للغاية”.
وأضاف في نص الاستقالة، الذي نشره على صفحته الشخصية على Twitter: “الحكومة ينبغي أن تُدار بشكل صحيح وكفء وجاد”.
وتابع: “أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.
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