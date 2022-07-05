: إيرباص تلغي صفقة مع الخطوط القطرية لتسليم طائرة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 10:13 مساءً - – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة إيرباص الأوروبية زادت مخاطر التصعيد في نزاع مع الخطوط الجوية القطرية بخصوص أضرار لحقت بطلاء أسطح طائرات إيه 350 وذلك بإلغائها لعقد يتعلق بطائرة رابعة.

وتخوض الشركتان نزاعا حول تأثير خلل الطلاء في الأسطح على سلامة الطائرات، إذ تصر شركة إيرباص على أن الطائرة آمنة، بينما تقول الخطوط القطرية إن هناك أسئلة لم تتم الإجابة عليها بشأن صلاحيتها للطيران وترفض تسلم طلبية الطائرات.

وفي مايو، رفض قاض بريطاني طلبا تقدمت به الخطوط الجوية القطرية لإجبار إيرباص على التوقف رسميا عن محاولة تسليم مزيد من طائرات إيه 350 لشركة الطيران، أكبر مشتر لهذا الطراز.

ويعني الحكم الإجرائي أن شركة إيرباص لديها الحرية في محاولة تفعيل شروط الدفع مع تشييد مزيد من الطائرات. ويمكنها أيضا محاولة بيع طائرات إيه 350 التي رفضتها قطر لشركات مثل طيران الهند، والتي تقول مصادر في صناعة الطائرات إنها قد تظهر كمشتر.

وألغيت الصفقة المتعلقة بطائرة رابعة من طراز إيه 350 في أواخر يونيو. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على بيانات النصف الأول لإيرباص المقرر صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تواجه طائرة خامسة المصير نفسه بحلول نهاية يوليو تموز، تليها طائرة سادسة في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول الخطوط القطرية إن إيرباص تحاول على نحو خاطئ تسليم طائرات جديدة، بينما تقول الشركة إن الخطوط القطرية خرقت عقدها برفضها تسلم المزيد من طائرات إيه 350 وإلغاء طلبيات الطائرات التي لم يتم تسليمها واحدة تلو الأخرى، مع الانتهاء من تصنيعها.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان في محكمة في لندن يوم الخميس في أحدث جلسة من سلسلة جلسات استماع إجرائية قبل المحاكمة الكاملة المقرر إجراؤها مبدئيا في يونيو العام المقبل إلا إذا تم التوصل لتسوية خارج المحكمة. وتقول المصادر إن هذا يبدو أمرا مستبعدا حتى الآن.