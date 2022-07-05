مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بأسعار النفط دون 107 دولارات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 10:13 مساءً - وكالات – تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بأكثر من 6 دولارات، حيث غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6.65 دولار، أو 5.9%، إلى 106.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.65 دولار، أو 5.2%، إلى 102.78 دولار للبرميل، وفقما ذكرت “”.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأمريكي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.

ورفع البنك المركزي المصري الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة للشهر الثالث مع الإشارة إلى زيادات أخرى في ظل سعيه لاحتواء زيادة التضخم حتى مع احتمال التعرض لخطر انكماش اقتصادي.

ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وكذلك الخلافات العمالية الحالية في النرويج.

وقالت النقابة التي تقود العمل الصناعي في النرويج، إن العمال في القطاع البحري بدأوا إضرابا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز.

وبحسب شركة “إكوينور” لإنتاج النفط في النرويج، فإن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بحوالي 89 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا الذي يخرج منه ما يصل إلى 27 ألف برميل يوميا من الغاز.

ووفقا لتوقعات هيئة النفط والغاز في النرويج، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط لما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم الأربعاء.