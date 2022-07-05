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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس قبرص سبل تعزيز العلاقات الثنائية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي.
وأكد تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة، وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث جددا تأكيد اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.
كما بحثا سبل تنسيق الجهود مع مصر شريكا رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
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