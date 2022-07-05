مدبولي يوجه بالإسراع في استكمال مكونات منظومة النقل الذكي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الإسراع في استكمال مكونات منظومة النقل الذكي، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منظومة النقل الذكي، بحضور وزراء: المالية، الدكتور محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والنقل، الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلى المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي تتواكب مع النهضة الشاملة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أنه يتم مراعاة التنفيذ وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع، أن منظومة النقل الذكي على الطرق ITS أعدت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود آلية لإدارة الطرق السريعة، يتم من خلالها متابعة ومراقبة وإدارة حركة المرور على تلك الطرق، وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، عن طريق تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن وجود شبكة ربط بين مختلف الجهات المعنية.

كما أكد الفريق كامل الوزير أن هذه المنظومة ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرق، بالإضافة إلى أنها ستسهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأسبقية العاجلة، والتي من بينها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية، كما تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.