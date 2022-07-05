انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: الفراخ زادت 5 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء تراجعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.82 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 54 جنيه، 52.78 جنيه، بزيادة 4.95 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.83 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:62.9 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 64.77 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.04 جنيه، 69.47 جنيه، بتراجع 6 قروش