إيسترن كومباني تحذر من شراء المنتجات المهربة من التبغ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 06:11 مساءً - أكدت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” ، على ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات وزارة المالية والمتعلقة بتحذيرات مصلحة الضرائب من شراء منتجات التبغ والمعسل التي لا تحتوي على الطابع الضريبي “البندرول”، خاصة وان ذلك يأتي في إطار محاربة الغش التجاري، والذي يتطلب زيادة وعي المستهلكين وحثهم على عدم التعامل مع تلك المنتجات التي يتم تداولها خارج الإطار القانوني المحدد لذلك.

وتوافقا مع تحذير مصلحة الضرائب ناشدت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” المستهلكين بضرورة التأكد من وجود الطابع الضريبي “البندرول” على منتجات التبغ والتي تشمل الملون باللون الأخضر خاص بالمنتجات المحلية، واللون الأزرق للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي لمنتجات المعسل.

اشاد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “ايسترن كومباني” بجهود الدولة المبذولة والمستمرة من ضبط العديد من تلك المنتجات المهربة، موضحا بانه هناك سوقا موازيًا لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر العادية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية (مهربة) مجهولة المصدر وغير امنه للاستخدام وهي عبارة عن سجائر مقلدة مغشوشة تشبه السجائر أصلية الإنتاج “المحلي والمستورد”، وتداولها يضر بالاقتصاد المصري، لأنها لا تخضع لعمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لدخولها السوق المصري بطرق غير قانونية، مما يقلل موارد الدولة من هذه السلع نظرا لبيعها بنفس أسعار المنتجات الأصلية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة، وأكد امان على تكاتف الشركة الشرقية “ايسترن كومباني” مع جهود الدولة المبذولة لمكافحة المنتجات المهربة والقضاء على ظاهرة الغش التجاري لمنتجات التبغ.