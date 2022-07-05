انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء : الريال السعودي زاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية ارتفعت اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات العربية القادمة من البنك المصري أوضحت أن هناك زيادة في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 5.10 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع 5.12 جنيه للبيع بزيادة قرش.، أما باقي الأسعار فهي كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم :

5جنيه للشراء

5.02 جنيه للبيع بزيادة قرش

سعر الدينار الكويتى اليوم :

58.91 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشا

61.44 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للبيع

سعر الريال العماني اليوم :

47.08 جنيه للشراء.

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

26.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين

26.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار البحريني اليوم

48.53 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش

49.97 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش

سعر الريال القطري اليوم:

4.81 جنيه للشراء بزيادة قرش

5.14 جنيه للبيع بزيادة قرش