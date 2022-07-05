أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفطها لأسيا وأوروبا لمستوى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:05 مساءً - وكالات _ أعلنت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشحنات شهر أغسطس المقبل إلى عملائها في أسيا وأوروبا.

وقررت أرامكو رفع سعر البيع الرسمي إلى آسيا لخامها العربي الخفيف للشهر الثاني على التوالي، إلى 9.30 دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر أغسطس، بارتفاع 2.80 دولارًا عن يوليو الجاري.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس إلى أوروبا، بارتفاع 1 دولار، عند علاوة قدرها 5.30 دولارًا للبرميل فوق خام برنت.

وقررت تثبيت سعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة، عند علاوة قدرها 5.65 دولارًا للبرميل فوق مؤشر أرغوس.

يأتي قرار أرامكو السعودية برفع أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام الخفيف إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، علما أن أكثر من 60% من شحنات النفط السعودية تذهب إلى آسيا

وتعد الأسعار الجديدة التي حددتها أرامكو خلال أغسطس بالقرب من المستويات القياسية التي حددتها أرامكو في شهر مايو الماضي، عندما وصل سعر الخام العربي الخفيف إلى 9.35 دولارًا للبرميل، فوق متوسط أسعار دبي/عمان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب أكثر من مرة من منتجو النفط الكبار في أوبك + زيادة الانتاج لتعويض النقص الناتج عن الحظر الروسي.

ويأتي قرار أرامكو برفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها في أعقاب قرار أوبك+ بالالتزام بسياسته الإنتاجية خلال أغسطس وزيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل يوميًا.

يأتي التسعير الأخير من أرامكو قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي إلى الممكلة منتصف الشهر الجاري وسط أنباء بعزم بايدن مناقشة ملف الطاقة مع المسؤولين في المملكة، إلا ان التوقعات تشير إلى أن الممكلة لن تتراجع عن الالتزام بخطة الإنتاج.