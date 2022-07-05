- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 6.2% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:05 مساءً - سي ان بي سي _ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد ، في لقاء مع CNBC عربية، إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغ 6.2%.
وأضافت السعيد، أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشهد حواراً مجتمعياً تمهيداً لتفعيلها.
وذكرت السعيد أيضاً أن التخارج من الشركات الحكومية لن يكون عبر البيع فقط، وإنما سيكون بحق الانتفاع والإدارة أيضاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط: 6.2% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.