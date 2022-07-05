انت الان تتابع خبر حوالات العاملين في الخارج ترتفع خلال العام الحالي بنسبة 9% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت حوالات العاملين في الخارج خلال شهر أيار الماضي ارتفاعاً نسبته 9 بالمئة لتبلغ ما مقداره 290 مليون دولار ، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 4.8 بالمئة خلال الشهر ذاته من عام 2021، والبالغة آنذاك 266 مليون دولار.

وبحسب احصائيات البنك المركزي، فقد سجّلت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ارتفاعاً نسبته 2.9 بالمئة لتبلغ ما مقداره 1.42 مليار دولار ، بالمقارنة مع تراجع نسبته 0.1 بالمئة لنفس الفترة من عام 2021 والبالغة 1.38 مليار دولار