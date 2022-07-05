انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالميا لأكثر من 1% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، لأكثر من 1 بالمئة مع تقييم المستثمرين لآخر التطورات في الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، والحرب في أوكرانيا، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام نفط "نيمكس" تسليم آب المقبل 1.12 بالمئة، لتتداول عند مستويات 110.02 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 108.80 دولار، رغم أن العقود استهلت تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند مستويات 108.43 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول المقبل 1.47 بالمئة، لتتداول عند 113.25 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 111.61 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند 111.63 دولار للبرميل.