انت الان تتابع خبر الاستقرار يخيم على أسعار الذهب بالميزان المحلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الثلاثاء، باستقرار أسعار الذهب محليا، لليوم السادس على التوالي.

ووفق التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21- الأكثر رغبة لدى المواطنين- بالسوق المحلية، 37.00 دينارا.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.50 و33.00 دينارا على التوالي.

وتاليا أسعار الذهب كما أعلنتها النقابة: