مدبولي يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 04:08 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعاً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى ضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وخالد سالمين، المدير التنفيذي بشركة أدنوك.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائي بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، بين مصر والإمارات والأردن.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كذلك فقد أشار وزير الصناعة الإماراتي إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتي في مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.