هالة السعيد: تقرير التنمية البشرية رصد 10 سنوات من إنجازات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 04:08 مساءً - باره عريان _ قامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بتوزيع شهادات التكريم علي الفرق الفائزة بالمسابقة التى اطلقتها مبادرة شباب من أجل التنمية.

وحرصت علي تشجيع الشباب الفائز بالجوائز وحثتهم علي ضرورة التواصل والتفاعل مع كل مبادرات الوزارة، جاء ذلك خلال احتفالية ختام فعاليات المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات.

وأشارت هالة السعيد إلى تقرير التنمية البشرية، الذي رصد العام الماضي عشر سنوات من انجازات الدولة المصرية، مؤكده أنه كان من المهم الجامعات باعتبارها مصنع العقول في كل الدول.

يأتي ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات نيابة عن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وسلفان ميرلن نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، ود.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د.محمد علاء المشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، و د.داليا خليل الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وطارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموارد البشرية.