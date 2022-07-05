وزيرة التخطيط: حزمة متنوعة من المبادرات تستهدف الشباب المصري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 04:08 مساءً - باره عريان _ قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارة التخطيط لديها مجموعة كبيرة من المبادرات، مؤكدا على الشباب المصري بهذه المبادرات، لافتة إلى أحد أهم المبادرات التي تحظى بمشاركة الشباب وهي مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن هذا المشروع يقوم على محورين أساسيين، أولهم ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة لتتوائم مع الإمكانيات والموارد لأي دولة، في حين يتمثل المحور الثاني في الارتقاء بخصائص السكان، جاء ذلك خلال فعاليات حفل إعلان وتكريم الفائزين في مبادرة “شباب من أجل التنمية” .

وأشارت إلى وجود مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تستهدف الشباب المصري، لافتة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، ومباشرة سفراء المناخ، ومبادرة العقول الخضراء.

ونوهت إلى مبادرة قيادات المستقبل التي تتم بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجامعات المصرية، إضافة إلى جامعات بالخارج في انجلترا وأمريكا.

وأضافت وزيرة التخطيط وجود مبادرة خاصة بالمرأة القيادية، والتي تعد من أبرز المبادرات التي يتم العمل عليها مع الشباب، ليكون لدينا العديد من الفتيات القادرين على التواجد في مواقع اتخاذ القرار

وقالت ان ذلك فضلا عن كافة المبادرات الخاصة بريادة الأعمال من خلال مبادرة رواد 2030، التي يتم العمل عليها مع الجامعات المصرية في التدريب على ريادة الأعمال، وإقامة حاضنات أعمال داخل الجامعات، لمساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ من خلال حاضنات الأعمال.