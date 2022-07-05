انت الان تتابع خبر مصرف قطر يكشف حجم انفاق القطريين على السياحة في الخارج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصرف قطر المركزي، في بيانات نشرت على موقعه الرسمي، الثلاثاء، أن حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال ثلاثة أشهر، تجاوز 10.2 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

وسجل إنفاق القطريين على السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 51.6 بالمائة مقارنة بـ 6.7 مليار ريال (1.84 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق البيانات.

وأشارت البيانات إلى أن إيرادات قطر من قطاع السياحة، بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 4.4 مليار ريال، بنمو نسبته 33.8 بالمائة ارتفاعا من 3.3 مليار ريال في الربع المناظر من العام 2021.

وذكرت البيانات، أن حساب الخدمات سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، عجزا بقيمة 14.2 مليار ريال، مقابل 11.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بنمو سنوي بلغ 20.7 بالمائة.

ووفقا للبيانات، فقد استقر فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الأول من عام 2022 عند 623 مليون ريال، وهو نفس مستواه خلال الربع المماثل من عام 2021.