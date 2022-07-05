انت الان تتابع خبر مشروع استثماري بإنشاء قرية سياحية ترفيهية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الثلاثاء، مشروع استثماري سياحي لإنشاء قرية سياحية ترفيهية متكاملة في منطقة البحر الميت التنموية، مع شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية اتفاقية تطوير، وفق مدير عام المناطق التنموية، أروى الحياري.

وأوضحت الحياري أهمية إيجاد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في المنطقة التنموية ومدى إسهامها في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية.

وأشارت إلى جهود المناطق التنموية في السعي المتواصل إلى تقديم خدمات متميزة قادرة على تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا من خلال الحوافز الاستثمارية القادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكّدت أن اتفاقية التطوير الموقعة تتمثل بإنشاء قرية سياحية برية للاستجمام والراحة والمرح، توفر العديد من الأنشطة الترفيهية وذلك لتعظيم تجربة زوار البحر الميت من خلال إقامة فعاليات ترفيهية متعددة ومنها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية ضمن مضمار مخصص لذلك.

وأضافت أن حجم الاستثمار المقدر لإقامة المشروع الذي يبلغ حوالي النصف مليون دينار، سيوفر ما يزيد عن 12 فرصة عمل ثابتة خلال مرحلة التشغيل الفعلي.

وبينت الحياري، دور المناطق التنموية بالسعي المتواصل بتوفير خدمات سياحية مميزة تسهم في تنويع تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية.

مدير عام ومالك شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية، فراس السلال، ثمن جهود المناطق التنموية الفاعلة في توفير عوامل جذب جديدة وما تتضمنه من حوافز وتسهيلات استثمارية متعددة ساهمت في جذب وتوطين الاستثمارات الأردنية، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيكون فريدا ومختلفا، وسيوفر خيارات جديدة ومتنوعة لزوار البحر الميت.

وأشار إلى أن القرية السياحية ستتضمن جلسات أردنية ذات طبيعة تراثية، بالإضافة إلى إيجاد خيارات وأنشطة ترفيهية متعددة منها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية للتجول في مضمار معد خصيصا لهذه الغاية، حيث تعتبر من الأنشطة غير المتواجدة في منطقة البحر الميت التنموية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.