هالة السعيد: الدولة المصرية تتخذ توجه تشاركي بكافة خطط…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:11 مساءً - باره عريان _ أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتخذ توجه ونهج تشاركي في كافة خطط التنمية، على مدار عدة سنوات، منذ إطلاق رؤية مصر 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، جاء ذلك خلال فعاليات حفل إعلان وتكريم الفائزين في مبادرة “شباب من أجل التنمية”.

وأشارت إلى أهمية وجود وعلاقة وثيقة بين أهل العلم والمؤسسات التنفيذية، في كافة الخطط والرؤى التي يتم وضعها بشكل مستدام، مؤكده أن الجامعات هي مصنع العقول في كافة الدول.

وقالت إن مصر تنعم بأن 60% من سكانها شباب، مما يعكس كونهم الثروة القومية التي يتم الاعتماد عليها لصناعة المستقبل، لذا كان من الضروري ان نقوم بمشاركة الشباب في ما تم من انجاز على المستوى التنموي خلال السنوات العشر الماضية، ليتم التعرف عليه وتحليل الإيجابيات والسلبيات.

ونوهت هالة السعيد إلى أهمية الوقوف على التحديات والمشاكل، والنظر إلى كيفية تحسينها والتغلب عليها في المستقبل، لافته إلى ضرورة الشباب في هذا السياق، ليكونوا قادرين على تحقيق رؤية مصر 2030، لذا يجب عليهم الاطلاع على كافة ما تم من إنجازات والتعرف على التحديات.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المسئولة عن وضع الخطة والرؤية طويلة المدى، وكذلك الخطط متوسطة المدى، إضافة إلى الخطط السنوية للدولة المصرية.