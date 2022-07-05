أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 977 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:05 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1803 دولارات، بفعل ارتفاع الدولار والتوقعات القوية برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة «أى صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالاسواق المحلية بنحو 10 جنيهات على مدار يومين من بينها 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، و7 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، ليسجل عيار 21 مستوى 977 جنيهًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1117 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 838 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 652 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7816 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أشار «إمبابي» إلى أن الأزمات الاقتصادية التي بمر بها العالم خلال الفترة الحالية، ربما تدفع النظم الاقتصادية للعودة لمعيار الذهب للتغلب على معدلات التضخم، وضبط قيمة العملات.

وكان البنك المركزي المصري في زيمبابوي أعلن أمس عن طرح عملات ذهبية للمواطنين اعتبارا من 25 يوليو الجاري كمخزن للقيمة بهدف تحقيق الاستقرار لسعر الصرف المتراجع في البلاد وتوفير بديل للدولار الأمريكي الذي يتزايد الطلب عليه، ومن المقرر طرح البنك لعملات من الذهب عيار 21 بوزن أوقية 31.10 جرام، تحت اسم عملة “موسي اوا تونيا” الذهبية، الذي يعني “الدخان الهادر”، في إشارة إلى شلالات فيكتوريا التي تعبر زيمبابوي وزامبيا.

وسيتحدد سعر العملة وفقًا لسعر الذهب بالأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج، ويمكن تحويل العملة بسهولة إلى نقد وتداولها محليا ودوليا واستخدامها في المعاملات التجارية.