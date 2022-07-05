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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات في السعودية يرتفع إلى 57 نقطة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:05 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57 نقطة في شهر يونيو من 55.7 نقطة في شهر مايو، ويرجع ذلك إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الذي تصدره شركة S&P Global، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، إيجابية.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة في السعودية بأعلى معدل خلال ثمانية أشهر، وأظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية العام 2021، وانعكست
هذه النظرة المستقبلية الإيجابية على التوظيف الذي شهد ارتفاعا، كما تعزز مخزون السلع التي تواجه نقصاً في الإمداد.
وتحسنت ظروف الأعمال بفعل ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، حيث انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى أثوى تحسن منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما أشارت الدراسة إلى أن الظرفية الاقتصادية المحلية في المملكة آخذة في التحسن، وساهمت الجهود المبذولة في قطاع التسويق والتخفيضات في زيادة طلب العملاء.
وسجل التقرير إلى نمو قوي في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، حيث شهدت الشركات ارتفاعا في الطلب الأجنبي، ليكون الانتعاش المسجل بشكل عام في هذه الفترة، الأسرع منذ سبعة أشهر.
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