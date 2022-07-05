ألمانيا تعتزم تقديم 50 مليون يورو دعما حكوميا للشركات كثيفة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:08 مساءً - – أظهرت وثيقة من وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين أن الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة سيكون بمقدورها التقدم بطلب حتى نهاية أغسطس للحصول على دعم حكومي يصل إلى 50 مليون يورو (52.10 مليون دولار) للتغلب على الزيادات في تكاليف الغاز والكهرباء.

وقالت الوثيقة إن الدعم سيخصص تبعا لحجم تأثير الزيادات في أسعار الطاقة، الناجمة عن المجابهة بين الغرب وموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكل شركة على حدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية في أبريل أنها تخطط لعرض مساعدة تزيد قيمتها على 100 مليون يورو في “درع واقية” للشركات التي يتركز نشاطها في السيولة القصيرة الأجل.

وللصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، قالت وزارة الاقتصاد في أوائل يونيو إنها خصصت أربعة مليارات يورو لذلك القطاع.

وبحسب الوثيقة التي جرى الإطلاع عليها يوم الاثنين، فإن فواتير الطاقة لتلك الشركات للفترة من فبراير إلى سبتمبر سيجري فحصها لتقرير حجم الدعم الذي ستحصل عليه. ولم ترد وزارة الاقتصاد على الفور على طلب للتعقيب.