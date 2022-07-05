انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 5-7-2022..” البلدي ولّع ومحدش هيخزن” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، استقرار نسبي، مقارنة بأسعار أمس، الذي ارتفع فيها البيض في البورصة، ليستقر مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في المزارع، ورغم الاستقرار إلا أن البيض لا يزال مرتفعًا بنسبة كبيرة عن سعره الطبيعي، فالبيض البلدي وصل إلى 75 جنيهًا للكرتونة، في حين أنه كان يباع للمستهلك في مارس ب48 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة للغاية في وقت قصير.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

– ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك لـ 68 جنيهًا،

– سجل البيض الأبيض في البورصة 64 جنيهًا.

سجل البيض البلدي في البورصة سعر 63 جنيهًا.

– سعر البيض البلدي في المحال 67 جنيها.

– سعر البيض الأحمر بالبورصة 67 جنيهًا.

– سجل البيض الأحمر في المحلات من 70 جنيه لـ 75 جنيها.