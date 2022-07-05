انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 5 يوليو.. “مفاجأة الحديد انخفض 8 آلاف جنيه” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 5-7-2022 انخفاضا كبيرا داخل السوق في مصر، تزامنًا مع صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بداية من أمس الاثنين حتى صباح الثلاثاء 5-7-2022، ليسجل سعر الحديد في مصر انخفاضا كبيرا، حيث سجل سعر حديد عز 16736.82 جنيه متراجعا ما يقرب من 1017.06، بينما سجل سعر الأسمنت الرمادي 1426.82 جنيه بقيمة تغير مرتفعة بلغت 45.24 جنيه.

سعر الحديد في أبريل الماضي

في أبريل الماضي، سجل طن الحديد المسلح 25 ألف جنيه، لكنه سرعان ما تسلسل في الانخفاض من مايو ويونيو وأخيرًا في يوليو الحالي، الذي سجل نسبة انخفاض اقتربت من 8264 جنيها في سوق التسليح.

أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء 5-7-2022

سعر حديد الجيوشي بلغ 17900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن.

سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر الحديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

سعر الحديد بشاي 18075 جنيهًا للطن.

سعر الحديد العشري 18000 جنيه للطن.

سعر حديد عز للطن: 17753 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1472 جنيها.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جني