انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5 يوليو.. “إلحق اشتري قبل زحمة العيد”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة، ويقبل الجزارين في مختلف المحافظات بمصر على ذبح الأضاحي ولحوم العيد، وتعلن أيضًا أسعار اللحوم أيام العيد، لذلك يرغب بعض المواطنين في الشراء اليوم قبل الزحمة، حيث استقر سعر اللحوم اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ومنافذ وزارة التموين:

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير يتراوح ما بين 165 جنيها و 156 جنيهًا.

– كيلو اللحم البلدي يتراوح ما من 140 إلى 171 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.