انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5 يوليو..”البلدي بقى بـ 53 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحركت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، بشكل ملحوظ، حيث زادت أسعار الدواجن البلدي 3 جنيهات في الكيلو، لتصل إلى 53 جنيها، وايضًا وصلت سعر الدوجان البيضاء إلى 35 جنيها في المزرعة، بعد أن سجلت 33 أمس الثلاثاء، لتواصل الدواجن ارتفاعها عن سعرها الطبيعي، وسط حزن وصدمة للمواطنين.

بورصة الدواجن

“دوت الخلج”، يستعرض في السطور التالية، سعر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022:

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سعر كيلو الأبيض 35 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بداية من 40 جنيهًا.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيهًا للكيلو.

سجل الساسو للمستهلك بداية من 50 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي 45 جنيهًا في المزرعة.

سجلت الفراخ البلدي في الأسواق من 50 إلى 53 جنيهًا.

أمهات بيضاء 27 جنيها في المزرعة وبداية من 31 جنيهًا في السوق.

سجل كتكوت أبيض سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.