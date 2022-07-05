انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. “القراميط بـ 10 جنيهات والبلطي يبدأ من 20 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في مصر، استقرار نسبي، مقارنة بأسعار أمس الإثنين الذي زادت فيه الأسعار، حيث استقر اليوم البلطي والبوري والقراميط، بعد زيادتهم أمس، لتعود اليوم الثلاثاء غالبية الأنواع الشعبية للاستقرار أمام المواطنين في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخلج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور:

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي بين 31 و35 جنيها والصغير يبدأ من 20 جنيها في سوق العبور.

سجل سعر كيلو الفيليه بين 30 و160 جنيها.

سجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 8 و84 جنيها.

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و200 جنيه.

كيلو الكابوريا بين 20 و67 جنيها.

سعر كيلو الجمبري بين 100 جنيه و170 جنيها.

سجل سعر البوري بين 65 و85 جنيها.

سجل البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل قشر البياض 30 إلى 160 جنيها.

سجل سعر البياض الأملس مقاس 1 مستويات 60 إلى 110 جنيهات.

سجل قراميط 10 إلى 20 جنيها.

سجلت الثعابين 50 إلى 250 جنيها.

سجل المكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها.

سجل البرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

سجل سمك موسى 90 إلى 150 جنيها.