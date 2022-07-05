بالفيديو.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 5 يوليو.. “متضيعش الفرصة وخزن للعيد”

انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 5 يوليو.. “متضيعش الفرصة وخزن للعيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء، تباين كبير، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حيث سجلت غالبية أنواع الخضروات والفاكهة تراجع طفيف، ما بين جنيه وجنيهين، في ظل زيادة حركة البيع والشراء من قبل المواطنين للتخزين قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن الغالبية من البائعين والتجار لن يفرشوا بضائعهم أيام العيد.

أسعار الخضار اليوم

دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم، وما وصلت إليه أسعار الفاكهة اليوم الأحد:

أسعار الخضار

الطماطم بين 1.5 جنيه و2.7 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

البصل يبدأ من جنيه و2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

المانجو السكري بين 15 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الكنتالوب بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12و و14 جنيها.

الموز بين 7 إلى 10 جنيهات.

الخوخ بـ 8 جنيها