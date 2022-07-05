انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. “عيار 18 سجل 835 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022 بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، ليستمر في الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بعد أن شهد انخفاض أمس الإثنين، في ظل تذبذب أسعار الذهب خلال الأيام الماضية من الأسبوع الحالي، وسط بحث الكثير من المواطنين عن سعره نظرًا لأهميته الكبيرة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1125 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 920 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 835 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 610 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8000 جنيهًا

سعر الذهب أمس الإثنين في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 659 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 847 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 988 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1129 جنيها للجرام.

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7904 جنيهات.