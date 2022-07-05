انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “ياترى الحجاج هيصرفوا بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض”دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-7-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، حيث استقر اليوم أمام العملة المصرية، بعد زيادة أمس الإثنين، وبعد أن تخطى الـ5 جنيهات في تحرك ملحوظ له، وبعد أن تحرك عن ثباته طوال الأسبوعين الماضيين، تزامنًا مع موسم الحج، حيث سجل اليوم لدى البنك المركزي 5.011 جنيه للشراء، و5.033 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخلج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 5.011 جنيه للشراء، و5.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 5.012 جنيه للشراء، و5.029 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 5.012 جنيه للشراء، و5.029 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 5.011 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.