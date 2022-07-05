ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الثلاثاء.. “مش هجييبها لبر”

انت الان تتابع خبرارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الثلاثاء.. “مش هجييبها لبر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري مرة أخرى، ولليوم الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع أمس الإثنين، ليواصل الدولار صعوده أمام الجنيه المصري، ليصدم المواطنين من جديد، حيث تحركت العملة الأمريكية من جديد بقيمة 3 قروش على الأقل في بعض البنوك ليسجل اليوم في البنك المركزي المصري، 18.81 للشراء، و18.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-7-2022

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل 18.81 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.81 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.