نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخصص 5 ‬مليارات دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:11 مساءً - – أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تخصيص 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. يتضمن المبلغ عشرة مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

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