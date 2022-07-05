انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر العملات اليوم أمام الجنيه الثلاثاء 5 يوليو.. “اليورو والدولار زادوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، مع بدء التعاملات الصباحية، وزادت أسعار صرف العديد من العملات، مقارنة بأمس الإثنين، حيث ارتفع سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني والفرانك السوسري، مقابل الجنيه المصري، حسب تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي 18.81 جنيها للشراء و 18.87 جنيهًا للبيع، مقارنة بأمس 18.78 جنيها للشراء و 18.84 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.60 للشراء، 19.74 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.37 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.

سعر الفرانك السويسري

19.56 للشراء و19.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 59.01 جنيه للشراء، و 61.54 جنيه بارتفاع 10 قروش.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 5 جنيهات للشراء، و5جنيهات للبيع.