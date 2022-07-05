مدبولي يكلف بتشكيل مجموعات عمل لدراسة ودفع الفرص التصديرية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة ودفع الفرص التصديرية في قطاع الزراعة، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، والوصول لأسواق جديدة.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف المهم، قائلا:” لدينا مجموعة من أكبر الشركات المُصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى العالم.. ومصر حققت تقدما كبيرا في هذا الملف.. ونعمل على الاستمرار في تحقيق هذا التقدم والنفاذ لأسواق جديدة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الاسواق العالمية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الدولة في التوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتنويع المحاصيل المزروعة، ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات، ودعم لقطاع الزراعة، والصناعات ذات الصلة بالانتاج الزراعي، سعياً لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت إلى العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع المهم، وما يتم من تنسيق وتعاون مستمر مع القطاع الخاص، للدخول والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فى هذا المجال.

حضر الاجتماع: الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري المصري، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المُصدّرة.