رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج للنظر في بدائل لإخراج الحبوب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاثنين، إنه سيتعين النظر في مسارات بديلة لإخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا إذا لم يتسن استخدام مضيق البوسفور في تركيا لنقلها.

وأضاف جونسون مخاطبا البرلمان “الأتراك لا غنى عنهم على الإطلاق لحل هذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم… يعتمد الأمر على موافقة الروس على السماح لتلك الحبوب بالخروج”.

وتابع “سيتعين علينا بشكل متزايد النظر في وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور”.