انت الان تتابع خبر السياحة تستعد لعطلة عيد الاضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ابدت وزارة السياحة والاثار استعدادها، بتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى وملاحظات الزوار كافة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الوزارة على الرقم : ( 117777).

وبين الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي، أن غرفة العمليات تأتي بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، حرصاً من وزارة السياحة والآثار على تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار المواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد.

وأكد الرفاعي جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث اتخذت الوزارة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لاستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.

وقال، إنه وضمن الخطة الموضوعة لعطلة عيد الأضحى، ستتابع الوزارة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة من خلال الفرق الميدانية المناوبة التي شكلتها، الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.

ودعا الرفاعي، المواطنين إلى الاستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها برنامج أردننا جنة، والاستمتاع في زيارة الأماكن الأثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة، لافتاً الى أن رحلات البرنامج ستبدأ بالإنطلاق الى مختلف المحافظات ثاني أيام العيد، حيث تشمل الرحلات النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، بأسعار تناسب موازنة العائلة الأردنية.