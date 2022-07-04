انت الان تتابع خبر حجم تراجع الاردن بمؤشر معدل البطالة العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع الاردن بمؤشر معدل البطالة العالمية محققا المرتبة 34 عالميا و6 عربيا وفق مؤشر معدل البطالة العالمية 2021، الذي يصدر سنويا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

وكان قد جاء الاردن بالمرتبة 34 عالميا من أصل 208 دولة مشاركة في المؤشر متراجعا بذلك 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020، حيث كان في المرتبة 19 عالميا من أصل 179 دولة مشاركة.

وعزى التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءت العامة والذي حمل اسم "الاردن بالمؤشرات الدولية"، أن ارتفاع معدلات البطالة جاء لوجود فرق بين الأجور السائدة في سوق العمل والاجور المطلوبة، بالإضافة إلى غياب العدالة في العرض والطلب على العمل أي ان هناك مناطق جغرافية، يكون الطلب فيها على العمل كبيرا مقارنة بمناطق أخرى، وعزوف الشباب عن العمل بالمجال المهني، بسبب مجموعة من المؤشرات المرتبطة مع الثقافة الاجتماعية السائدة.

وحقق الأردن المرتبة 6 عربيا مقابل الترتيب الخامس في 2020، وبعد كل من سوريا وجيبوتي وليبيا واليمن والسودان.

أما بالنسبة للدرجات المتحققة، فقد حصل على 18.5 العام الماضي و14.6 في عام 2020، بحيث يتم احتساب قيمة المؤشر من 0-100 وكلما قلت النسبة واقترتب من 0 كان الأفضل بينما ارتفاع النسبة واقترابها من 100 يشير إلى تفشي البطالة وزيادة عدد الأفراد العاطلين عن العمل.

وتشير البيانات أن الأردن قد شهد تزايدا تدريجيا في مؤشر معدل البطالة العالمي منذ الفترة 2014-2018، حيث ارتفعت الدرجات المتحققة للمؤشر في تلك الفترة من 11.9 عام 2014 لتصل إلى 15 في عام 2018.

وشهد الأردن تقدما واضحا في الترتيب عالميا، حيث انتقل من الترتيب 39 عالميا من أصل 181 دولة مشاركة الى الترتيب 18 عالميا من أصل نفس عدد الدول المشاركة خلال الأعوام 2014-2018.

دائرة الإحصاءات العامة، كشفت انخفاض معدل البطالة لـ 22.8 % خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام الماضي.