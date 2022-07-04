هيئة السلع التموينية تفاوض مع شركات تجارية لشراء القمح دون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 08:05 مساءً - _ قال تجار، اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية ، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، تجري مفاوضات خاصة مع شركات تجارية لشراء القمح دون طرح مناقصة دولية.

وأضاف التجار أنه سيتم بدءا من اليوم، قبول العروض الخاصة لشراء كميات غير معلنة من القمح، مشيرين إلى أنه يتعين أن تكون عروض الأسعار سارية لمدة 24 ساعة.

وأوضحوا أن الشحنات مطلوب تسليمها على أربع فترات من الأول إلى 15 من سبتمبر، ومن 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر، ومن 16 إلى 31 أكتوبر.

ويجري بحث العروض للقمح الروماني والبلغاري والروسي والفرنسي.

وتشتري الهيئة القمح عادة من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين ، علي مصيلحي، قال في مايو، إن مجلس الوزراء وافق على الشراء مباشرة من دول أو شركات.

وفي آخر عملية شراء للقمح في مناقصة دولية يوم 29 يونيو، اشترت الهيئة 815 ألف طن من القمح، معظمها من القمح الفرنسي للشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وقال التجار إن أسعار القمح انخفضت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الشراء.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح الأمريكي يوم الجمعة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فبراير بفعل ارتفاع الدولار وزيادة الإمدادات من المحصول في نصف الكرة الشمالي.