أسعار الذهب تواصل تراجعها وتخسر جنيهين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها لتخسر نحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1805 دولارات.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وذلك بفعل تطبيق البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، بجانب توقعات برفع أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري لمواجهة التضخم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 هبط إلى مستوى 987 جنيهًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل مستوى 1128 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 846 جنيهًا، وبلغ عيار 14 قيمة 658 جنيهًا، أما الجنيه الذهب تداول عند منطقة 7896 جنيهًا.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يعزز من قوة الذهب على المدى المتوسط، إذ يلجأ إليه المستثمرون لحفظ قيمة الاموال ضد تآكل العملة مع الاضطرابات الاقتصادية.

وأضاف أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تنامي مبيعات السوق المحلي من منتجات السبائك والجنيهات الذهب خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت مستمرة، نتيجة مخاوف المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ولفت إلى أن السوق شهد انتعاشًا كبيرًا في المبيعات مع نهاية الربع الأول وحتى الربع الثاني من العام الجاري، متوقعًا استمرار حركة المبيعات في ظل تراجع الأسعار الحالية ما يجعلها فرصة للشراء، بجانب ترقب الاسواق لموسم الزواج وعودة المصريين بالخارج.