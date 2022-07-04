أسعار الذهب تواصل تراجعها وتخسر جنيهين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل تراجعها وتخسر جنيهين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها لتخسر نحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1805 دولارات.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وذلك بفعل تطبيق البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، بجانب توقعات برفع أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري لمواجهة التضخم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 هبط إلى مستوى 987 جنيهًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل مستوى 1128 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 846 جنيهًا، وبلغ عيار 14 قيمة 658 جنيهًا، أما الجنيه الذهب تداول عند منطقة 7896 جنيهًا.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يعزز من قوة الذهب على المدى المتوسط، إذ يلجأ إليه المستثمرون لحفظ قيمة الاموال ضد تآكل العملة مع الاضطرابات الاقتصادية.
وأضاف أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تنامي مبيعات السوق المحلي من منتجات السبائك والجنيهات الذهب خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت مستمرة، نتيجة مخاوف المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ولفت إلى أن السوق شهد انتعاشًا كبيرًا في المبيعات مع نهاية الربع الأول وحتى الربع الثاني من العام الجاري، متوقعًا استمرار حركة المبيعات في ظل تراجع الأسعار الحالية ما يجعلها فرصة للشراء، بجانب ترقب الاسواق لموسم الزواج وعودة المصريين بالخارج.
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