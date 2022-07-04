انت الان تتابع خبر أسعار المانجو اليوم الاثنين .. الحق اشتري الكيلو بـ 7 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار المانجو اليوم الاثنين في سوق العبور، تزامنا مع طرح أعداد كبيرة من المانجو في الأسواق، فيما تختلف تلك الأسعار في الأسواق، وسنتعرف في هذا التقرير عن تلك الأسعار والتي تكون على النحو التالي:

أسعار المانجو اليوم الاثنين في سوق العبور:

مانجو عويس من سعر 21 إلى سعر 25 جنيه

مانجو هندي من سعر 15 إلى سعر 21 جنيه

مانجو تيمور من سعر 15 إلى سعر 21 جنيه

مانجو زبدية من سعر 13 إلى سعر 15جنيه

مانجو بلدي من سعر 7 إلى سعر 11 جنيه

مانجو فونس من سعر 15 إلى سعر 20 جنيه

مانجو فص من سعر 30 إلى سعر 40 جنيه

مانجو دبشة من سعر 12 إلى سعر 15 جنيه

مانجو صديقة من سعر 12 إلى سعر 15 جنيه

مانجو جولك من سعر 12 إلى سعر 15 جنيه

مانجو سكري من سعر 15 إلى سعر 20 جنيه

مانجو بيض العجل من سعر 10 إلى سعر 14 جنيه

مانجو سنارة من سعر 10 إلى سعر 14 جنيه

كيلو المانجو السكري نحو 30 جنيه